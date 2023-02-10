ABD’nin çelik ihracatı Aralık ayında %15,1 azaldı

Cuma, 10 Şubat 2023 09:09:42 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin aylık çelik ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki ay kaydedilen 632.714 mt’a kıyasla %15,1 ve yıllık %9,5 düşerek 537.108 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 1,22 milyar $’a ve 2021 yılının Aralık ayında kaydedilen 1,04 milyar $’a kıyasla 1,04 milyar $ oldu.

ABD’nin Kanada’ya yaptığı çelik ihracatı Aralık ayında aylık %17,2 ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %11,3 düşüşle 243.250 mt olurken, Meksika’ya yapılan ihracat ise aylık %14,4 ve yıllık %11,7 düşüşle 244.407 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler, 3.829 mt ile Malta, 3.107 mt ile Çin, 2.996 mt ile Dominik Cumhuriyeti, 2.634 mt ile Hindistan ve 2.604 mt ile Brezilya oldu.

Ayrıca Aralık ayında ABD’nin en fazla ihracat yaptığı ürünler, 80.098 mt ile boyuna kesme levha, 77.638 mt ile galvanizli sac, 38.395 mt ile sıcak sac, 36.173 mt ile soğuk sac ve 17.821 mt ile rulo levha oldu.