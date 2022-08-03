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ABD’nin soğuk sac ithalatı Haziran ayında %1,3 arttı

Çarşamba, 03 Ağustos 2022 09:04:40 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin soğuk sac ithalatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %1,3 artışla ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %7,8 düşüşle 134.714 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 204,7 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 175,9 milyon $’a kıyasla 214,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk sac ithalatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 44.971 mt’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 41.904 mt’a kıyasla 47.907 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 28.154 mt ile Meksika, 14.815 mt ile Güney Kore, 9.953 mt ile İsveç ve 9.253 mt ile Avustralya takip etti.


Etiketler: Soğuk Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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