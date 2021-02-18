ABD’nin soğuk sac ihracatı Aralık ayında %18,7 düştü

Perşembe, 18 Şubat 2021 10:06:22 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından İstatistik Kurumu ön verilerine dayanarak açıklanan verilere göre, 2020 yılının Aralık ayında ABD’nin soğuk sac ihracatı Kasım ayına göre %18,7 ve 2019 yılının Aralık ayına kıyasla %0,4 düşüş göstererek 32.720 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri ise önceki ay kaydedilen 41 milyon $’a ve önceki yılın aynı ayında kaydedilen 34,4 milyon $’a kıyasla 33,4 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Aralık ayında, ABD’nin en fazla soğuk sac ihraç ettiği ülke, Kasım ayındaki 27.079 mt’a ve önceki yılın aynı ayındaki 22.330 mt’a kıyasla 21.615 mt ihracat yapılan Meksika oldu. Meksika’yı 10.091 mt ile Kanada izledi. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt veya üzeri soğuk sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.