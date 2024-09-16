ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı Temmuz'da aylık %60,2 artış kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %60,2 düşüş ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %22,3 artışla 140.131 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 102,1 milyon $’a ve 2023 yılının Temmuz ayında kaydedilen 135,3 milyon $’a kıyasla 161,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Haziran ayında kaydedilen 51.870 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 39.083 mt’a kıyasla 47.921 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 13.456 mt ile Meksika, 12.238 mt ile Avustralya, 9.585 mt ile Brezilya ve 8.781 mt ile Almanya takip etti.