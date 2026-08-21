ABD'nin soğuk rulo sac ithalatı 2026 yılının Haziran ayında %15 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD'nin soğuk rulo sac ithalatı 2026 yılının Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %15,0 artarken, 2025 yılının aynı ayına kıyasla %2,4 düşüşle 87.174 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 65,6 milyon $'a ve 2025 yılının Haziran ayında kaydedilen 87,4 milyon $'a kıyasla 81,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 13.197 mt'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 23.884 mt'a kıyasla 14.581 mt ile Kanada oldu. Kanada'yı 14.172 mt ile Vietnam, 13.876 mt ile Avustralya, 8.552 mt ile Tayvan ve 7.874 mt ile Türkiye takip etti.