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ABD'nin soğuk rulo sac ithalatı 2026 yılının Haziran ayında %15 yükseldi

Cuma, 21 Ağustos 2026 10:17:29 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD'nin soğuk rulo sac ithalatı 2026 yılının Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %15,0 artarken, 2025 yılının aynı ayına kıyasla %2,4 düşüşle 87.174 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 65,6 milyon $'a ve 2025 yılının Haziran ayında kaydedilen 87,4 milyon $'a kıyasla 81,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 13.197 mt'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 23.884 mt'a kıyasla 14.581 mt ile Kanada oldu. Kanada'yı 14.172 mt ile Vietnam, 13.876 mt ile Avustralya, 8.552 mt ile Tayvan ve 7.874 mt ile Türkiye takip etti.

Etiketler: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC
Kalınlık:  0,3 - 3 mm
Genişlik:  200 - 1.500 mm
Rulo:   R
MİPAR METAL
Teklifi Gör
Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC
Kalınlık:  0,7 - 2 mm
Genişlik:  1.000 - 1.500 mm
Rulo:   R
AKPEN METAL MAK. PLS. SAN. VE TİC. LTD. STI.
Teklifi Gör
Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC
Kalınlık:  0,4 - 2,5 mm
Genişlik:  1.000 - 1.500 mm
Rulo:   R
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
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