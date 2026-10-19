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ABD'nin soğuk rulo sac ihracatı 2026'nın Ağustos ayında %4,3 yükseldi

Pazartesi, 19 Ekim 2026 09:59:26 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin soğuk rulo sac ihracatı 2026'nın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %4,3 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %2,8 artışla 66.007 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 88,7 milyon $'a ve 2025 yılının Ağustos ayında kaydedilen 84,2 milyon $'a kıyasla 94 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla soğuk rulo sac ihraç ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 52.323 mt'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 49.168 mt'a kıyasla 55.780 mt ile Meksika oldu. Meksika'yı 10.091 mt ile Kanada takip etti. Ağustos ayında ABD'nin 1.000 mt veya üzeri soğuk rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.

Etiketler: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC

Kalınlık 0,3 - 3 mm
Genişlik 200 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi MİPAR METAL
Teklifi Gör

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC

Kalınlık 0,5 - 2 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Rulo  R
  6112-DC01
Tedarikçi KATIRCIOGLU DEMIR CELIK SAC SAN TIC LTD STI
Teklifi Gör

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC

Kalınlık 0,7 - 2 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi AKPEN METAL MAK. PLS. SAN. VE TİC. LTD. STI.
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