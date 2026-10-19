ABD'nin soğuk rulo sac ihracatı 2026'nın Ağustos ayında %4,3 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin soğuk rulo sac ihracatı 2026'nın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %4,3 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %2,8 artışla 66.007 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 88,7 milyon $'a ve 2025 yılının Ağustos ayında kaydedilen 84,2 milyon $'a kıyasla 94 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla soğuk rulo sac ihraç ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 52.323 mt'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 49.168 mt'a kıyasla 55.780 mt ile Meksika oldu. Meksika'yı 10.091 mt ile Kanada takip etti. Ağustos ayında ABD'nin 1.000 mt veya üzeri soğuk rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.