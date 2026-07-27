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ABD'nin soğuk rulo sac ithalatı 2026 yılının Mayıs ayında %10,4 düştü

Pazartesi, 27 Temmuz 2026 10:17:39 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD'nin soğuk rulo sac ithalatı 2026 yılının Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %10,4 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %15,6 düşüşle 75.804 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 70,0 milyon $'a ve 2025 yılının Mayıs ayında kaydedilen 93,8 milyon $'a kıyasla 65,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 14.717 mt'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 5.712 mt'a kıyasla 17.086 mt ile Tayvan oldu. Tayvan'ı 13.197 mt ile Kanada, 10.587 mt ile Vietnam, 8.933 mt ile Hollanda ve 8.685 mt ile Güney Kore takip etti.

BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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