ABD'nin soğuk rulo sac ithalatı 2026 yılının Mayıs ayında %10,4 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD'nin soğuk rulo sac ithalatı 2026 yılının Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %10,4 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %15,6 düşüşle 75.804 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 70,0 milyon $'a ve 2025 yılının Mayıs ayında kaydedilen 93,8 milyon $'a kıyasla 65,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 14.717 mt'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 5.712 mt'a kıyasla 17.086 mt ile Tayvan oldu. Tayvan'ı 13.197 mt ile Kanada, 10.587 mt ile Vietnam, 8.933 mt ile Hollanda ve 8.685 mt ile Güney Kore takip etti.