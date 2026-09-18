ABD'nin soğuk rulo sac ihracatı 2026 Temmuz ayında aylık %16,8 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat verilerine göre bu yıl Temmuz ayında ABD'nin soğuk sac ihracatı aylık %16,8 düşerken, yıllık %2,7 artışla 63.289 mt seviyesinde gerçekleşti. Değer bazında soğuk rulo sac ihracatı Haziran ayındaki 107,5 milyon $ ve geçen yılın aynı ayındaki 80,3 milyon $ seviyesine kıyasla Temmuz ayında 88,7 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Temmuz ayında ABD'nin en fazla soğuk rulo sac ihraç ettiği ülke 52.323 mt ile Meksika olurken, söz konusu miktar Haziran ayında 64.229 mt ve Temmuz 2025'te 48.646 mt seviyesinde bulunuyordu. Diğer başlıca ihracat noktası ise 10.728 mt ile Kanada oldu. Söz konusu ayda ABD'nin soğuk rulo sac ihracatında kayda değer başka bir ihracat noktası bulunmadı.