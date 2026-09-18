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ABD'nin soğuk rulo sac ihracatı 2026 Temmuz ayında aylık %16,8 düştü

Cuma, 18 Eylül 2026 09:18:57 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat verilerine göre bu yıl Temmuz ayında ABD'nin soğuk sac ihracatı aylık %16,8 düşerken, yıllık %2,7 artışla 63.289 mt seviyesinde gerçekleşti. Değer bazında soğuk rulo sac ihracatı Haziran ayındaki 107,5 milyon $ ve geçen yılın aynı ayındaki 80,3 milyon $ seviyesine kıyasla Temmuz ayında 88,7 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Temmuz ayında ABD'nin en fazla soğuk rulo sac ihraç ettiği ülke 52.323 mt ile Meksika olurken, söz konusu miktar Haziran ayında 64.229 mt ve Temmuz 2025'te 48.646 mt seviyesinde bulunuyordu. Diğer başlıca ihracat noktası ise 10.728 mt ile Kanada oldu. Söz konusu ayda ABD'nin soğuk rulo sac ihracatında kayda değer başka bir ihracat noktası bulunmadı.

Etiketler: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC

Kalınlık 0,3 - 3 mm
Genişlik 200 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi MİPAR METAL
Teklifi Gör

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC

Kalınlık 0,7 - 2 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi AKPEN METAL MAK. PLS. SAN. VE TİC. LTD. STI.
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Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC

Kalınlık 0,4 - 2,5 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
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