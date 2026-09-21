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ABD'nin soğuk rulo sac ithalatı 2026'nın Temmuz ayında aylık %35,9 düştü

Pazartesi, 21 Eylül 2026 09:05:32 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ön verilere göre ABD'nin soğuk rulo sac ithalatı bu yıl Temmuz ayında aylık %35,9 ve yıllık %44,5 düşüşle 55.843 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu ithalatın değeri ise Haziran ayındaki 81,3 milyon $ ve 2025 yılının Temmuz ayındaki 97,2 milyon $ seviyesine kıyasla 51,1 milyon $ oldu.

ABD Temmuz ayında en fazla soğuk rulo sacı Vietnam'dan ithal ederken, söz konusu ülkeden yapılan ithalat Haziran ayındaki 14.172 mt ve 2025 yılının Temmuz ayındaki 4.795 mt seviyesine kıyasla 17.247 mt oldu. Temmuz ayında diğer başlıca soğuk rulo sac tedarikçileri 12.619 mt ile Kanada, 7.233 mt ile Hollanda, 6.629 mt ile Güney Kore ve 4.406 mt ile Türkiye oldu.

Etiketler: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC

Kalınlık 0,3 - 3 mm
Genişlik 200 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi MİPAR METAL
Teklifi Gör

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC

Kalınlık 0,7 - 2 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi AKPEN METAL MAK. PLS. SAN. VE TİC. LTD. STI.
Teklifi Gör

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC

Kalınlık 0,4 - 2,5 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör

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