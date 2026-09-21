ABD'nin soğuk rulo sac ithalatı 2026'nın Temmuz ayında aylık %35,9 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ön verilere göre ABD'nin soğuk rulo sac ithalatı bu yıl Temmuz ayında aylık %35,9 ve yıllık %44,5 düşüşle 55.843 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu ithalatın değeri ise Haziran ayındaki 81,3 milyon $ ve 2025 yılının Temmuz ayındaki 97,2 milyon $ seviyesine kıyasla 51,1 milyon $ oldu.

ABD Temmuz ayında en fazla soğuk rulo sacı Vietnam'dan ithal ederken, söz konusu ülkeden yapılan ithalat Haziran ayındaki 14.172 mt ve 2025 yılının Temmuz ayındaki 4.795 mt seviyesine kıyasla 17.247 mt oldu. Temmuz ayında diğer başlıca soğuk rulo sac tedarikçileri 12.619 mt ile Kanada, 7.233 mt ile Hollanda, 6.629 mt ile Güney Kore ve 4.406 mt ile Türkiye oldu.