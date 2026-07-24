 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD'nin...

ABD'nin soğuk rulo sac ihracatı 2026'nın Mayıs ayında %0,4 arttı

Cuma, 24 Temmuz 2026 10:32:14 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin soğuk rulo sac ihracatı 2026'nın Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %0,4 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %8,7 artışla 67.067 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 84,1 milyon $'a ve 2025 yılının Mayıs ayında kaydedilen 80,8 milyon $'a kıyasla 89,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla soğuk rulo sac ihraç ettiği ülke, Nisan ayında kaydedilen 53.431 mt'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 46.563 mt'a kıyasla 53.758 mt ile Meksika oldu. Meksika'yı 13.100 mt ile Kanada takip etti. Mayıs ayında ABD'nin 1.000 mt veya üzeri soğuk rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı 2026’nın Nisan ayında %54,5 yükseldi

19 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı 2026’nın Nisan ayında %2,6 düşüş kaydetti

18 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı 2026’nın Mart ayında %24,8 düşüş kaydetti

15 May | Çelik Haberler

ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı 2026’nın Mart ayında %19,1 arttı

14 May | Çelik Haberler

ABD’nin çelik ihracatı 2026’nın Mart ayında %6 arttı

11 May | Çelik Haberler

ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı 2026’nın Şubat ayında %7,8 yükseldi

21 Nis | Çelik Haberler

ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı 2026’nın Şubat ayında %11,3 geriledi

20 Nis | Çelik Haberler

ABD’nin çelik ihracatı 2026’nın Şubat ayında %0,3 düştü

15 Nis | Çelik Haberler

ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı 2026’nın Ocak ayında %60,6 artış kaydetti

23 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin çelik ihracatı 2026’nın Ocak ayında %32,6 artış kaydetti

17 Mar | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC
Kalınlık:  0,3 - 3 mm
Genişlik:  30 - 2.000 mm
Rulo:   R
ISMAIL CAN METAL
Teklifi Gör
Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC
Kalınlık:  0,5 - 2 mm
Genişlik:  1.000 - 1.500 mm
Rulo:   R
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
Teklifi Gör
Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC
Kalınlık:  0,3 - 3 mm
Genişlik:  200 - 1.500 mm
Rulo:   R
MİPAR METAL
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis