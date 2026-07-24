ABD'nin soğuk rulo sac ihracatı 2026'nın Mayıs ayında %0,4 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin soğuk rulo sac ihracatı 2026'nın Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %0,4 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %8,7 artışla 67.067 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 84,1 milyon $'a ve 2025 yılının Mayıs ayında kaydedilen 80,8 milyon $'a kıyasla 89,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla soğuk rulo sac ihraç ettiği ülke, Nisan ayında kaydedilen 53.431 mt'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 46.563 mt'a kıyasla 53.758 mt ile Meksika oldu. Meksika'yı 13.100 mt ile Kanada takip etti. Mayıs ayında ABD'nin 1.000 mt veya üzeri soğuk rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.