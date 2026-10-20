ABD'nin soğuk rulo sac ithalatı 2026 yılının Ağustos ayında %21,3 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD'nin soğuk rulo sac ithalatı 2026 yılının Ağustos ayında aylık %21,3 ve yıllık %3,5 artışla 67.761 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 51,1 milyon $'a ve 2025 yılının Ağustos ayında kaydedilen 63,0 milyon $'a kıyasla 58,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 17.247 mt'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 5.588 mt'a kıyasla 13.081 mt ile Vietnam oldu. Vietnam'ı 12.643 mt ile Türkiye, 10.557 mt ile Kanada, 8.884 mt ile Hollanda ve 5.422 mt ile Tayvan takip etti.