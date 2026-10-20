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ABD'nin soğuk rulo sac ithalatı 2026 yılının Ağustos ayında %21,3 yükseldi

Salı, 20 Ekim 2026 10:01:15 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD'nin soğuk rulo sac ithalatı 2026 yılının Ağustos ayında aylık %21,3 ve yıllık %3,5 artışla 67.761 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 51,1 milyon $'a ve 2025 yılının Ağustos ayında kaydedilen 63,0 milyon $'a kıyasla 58,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 17.247 mt'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 5.588 mt'a kıyasla 13.081 mt ile Vietnam oldu. Vietnam'ı 12.643 mt ile Türkiye, 10.557 mt ile Kanada, 8.884 mt ile Hollanda ve 5.422 mt ile Tayvan takip etti.

Etiketler: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC

Kalınlık 0,3 - 3 mm
Genişlik 200 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi MİPAR METAL
Teklifi Gör

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC

Kalınlık 0,5 - 2 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Rulo  R
  6112-DC01
Tedarikçi KATIRCIOGLU DEMIR CELIK SAC SAN TIC LTD STI
Teklifi Gör

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC

Kalınlık 0,7 - 2 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi AKPEN METAL MAK. PLS. SAN. VE TİC. LTD. STI.
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