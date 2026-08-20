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ABD'nin soğuk rulo sac ihracatı 2026'nın Haziran ayında aylık %13,5 yükseldi

Perşembe, 20 Ağustos 2026 10:25:07 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin soğuk rulo sac ihracatı 2026'nın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %13,5 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %24,3 artışla 76.098 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 89,6 milyon $'a ve 2025 yılının Haziran ayında kaydedilen 82,8 milyon $'a kıyasla 107,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla soğuk rulo sac ihraç ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 53.758 mt'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 45.767 mt'a kıyasla 64.229 mt ile Meksika oldu. Meksika'yı 11.637 mt ile Kanada takip etti. Haziran ayında ABD'nin 1.000 mt veya üzeri soğuk rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.

Etiketler: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC
Kalınlık:  0,3 - 3 mm
Genişlik:  200 - 1.500 mm
Rulo:   R
MİPAR METAL
Teklifi Gör
Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC
Kalınlık:  0,7 - 2 mm
Genişlik:  1.000 - 1.500 mm
Rulo:   R
AKPEN METAL MAK. PLS. SAN. VE TİC. LTD. STI.
Teklifi Gör
Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC
Kalınlık:  0,4 - 2,5 mm
Genişlik:  1.000 - 1.500 mm
Rulo:   R
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör

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