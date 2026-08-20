ABD'nin soğuk rulo sac ihracatı 2026'nın Haziran ayında aylık %13,5 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin soğuk rulo sac ihracatı 2026'nın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %13,5 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %24,3 artışla 76.098 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 89,6 milyon $'a ve 2025 yılının Haziran ayında kaydedilen 82,8 milyon $'a kıyasla 107,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla soğuk rulo sac ihraç ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 53.758 mt'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 45.767 mt'a kıyasla 64.229 mt ile Meksika oldu. Meksika'yı 11.637 mt ile Kanada takip etti. Haziran ayında ABD'nin 1.000 mt veya üzeri soğuk rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.