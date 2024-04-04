﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı Şubat ayında aylık %1,5 düştü

Perşembe, 04 Nisan 2024 09:12:55 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %1,5 düşüş ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %46,7 artışla 111.411 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 124,1 milyon $’a ve 2023 yılının Şubat ayında kaydedilen 77,9 milyon $’a kıyasla 127,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Ocak ayında kaydedilen 45.911 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 35.822 mt’a kıyasla 47.319 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 14.233 mt ile Avustralya, 13.549 mt ile Meksika, 7.802 mt ile İngiltere ve 6.874 mt ile Tayvan takip etti.


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 14. Hafta, 2024

04 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Romanya’da yassı mamul tüccarları sıcak sac fiyatlarını düşürse de üreticilerin teklifleri yatay

04 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı soğuk rulo sac fiyatları düşmeye devam ediyor

03 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

ABD Güney Kore’den ithal soğuk rulo saca yönelik damping marjlarını değiştirdi

02 Nis | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Şubat döneminde %0,4 arttı

02 Nis | Çelik Haberler

Hindistan’da yerel soğuk rulo sac fiyatları yatay seyretse de görünüm olumsuz

01 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Avrupa’da soğuk rulo sac ve galvanizli sac fiyatları düşse de henüz dibi görmedi

29 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Romanya’da yassı mamul fiyatları cansız talep nedeniyle yatay

29 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Ussuri Capital Romanya’da düşük karbon salımlı yassı mamul tesisi kurmayı planlıyor

29 Mar | Çelik Haberler

ABD’de yassı mamul fiyatları Paskalya öncesinde hafifçe yükseldi

29 Mar | Yassı Ürünler ve Slab