ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı Şubat ayında aylık %1,5 düştü

Perşembe, 04 Nisan 2024 09:12:55 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %1,5 düşüş ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %46,7 artışla 111.411 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 124,1 milyon $’a ve 2023 yılının Şubat ayında kaydedilen 77,9 milyon $’a kıyasla 127,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Ocak ayında kaydedilen 45.911 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 35.822 mt’a kıyasla 47.319 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 14.233 mt ile Avustralya, 13.549 mt ile Meksika, 7.802 mt ile İngiltere ve 6.874 mt ile Tayvan takip etti.