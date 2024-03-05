ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak ayında %14,2 arttı

Salı, 05 Mart 2024 10:10:58 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %14,2 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %5,8 artışla 111.210 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 100,6 milyon $’a ve 2023 yılının Ocak ayında kaydedilen 110 milyon $’a kıyasla 123,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 38.886 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 34.589 mt’a kıyasla 45.911 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 12.076 mt ile İsveç, 8.327 mt ile Avustralya, 8.002 mt ile Güney Kore ve 7.042 mt ile Brezilya takip etti.