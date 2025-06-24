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ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı 2025'in Nisan ayında %9,5 geriledi

Salı, 24 Haziran 2025 09:28:44 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %9,5 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %28,6 düşüşle 106.012 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 133,4 milyon $’a ve 2024 yılının Nisan ayında kaydedilen 164,7 milyon $’a kıyasla 104,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 35.869 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 48.022 mt’a kıyasla 34.026 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 9.259 mt ile Meksika, 2.181 mt ile Vietnam, 18.635 mt ile Avustralya ve 5.165 mt ile Güney Kore takip etti.


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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