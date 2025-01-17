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ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı Kasım’da aylık %11,6 azaldı

Cuma, 17 Ocak 2025 10:22:29 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %11,6 düşüş ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %20,5 artışla 107.626 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 122,6 milyon $’a ve 2023 yılının Kasım ayında kaydedilen 95,5 milyon $’a kıyasla 107,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülke 34.891 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 28.435 mt ile Vietnam, 12.395 mt ile İsveç, 5.988 mt ile Hollanda ve 5.224 mt ile İngiltere takip etti.


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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