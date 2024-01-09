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ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı Kasım ayında %8,1 düştü

Salı, 09 Ocak 2024 09:16:56 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %8,1 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %13,7 düşüşle 85.515 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 103,5 milyon $’a ve 2022 yılının Kasım ayında kaydedilen 111,7 milyon $’a kıyasla 95,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 39.014 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 38.963 mt’a kıyasla 37.147 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 14.787 mt ile Meksika, 9.043 mt ile Güney Kore, 7.478 mt ile İsveç ve 7.145 mt ile İngiltere takip etti.


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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