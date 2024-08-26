ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı Haziran’da aylık %38,8 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Haziran ayında ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı, aylık %38,8 ve yıllık %12,8 düşüşle 88.095 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 155,5 milyon $’a ve 2023 yılının Haziran ayında kaydedilen 122,3 milyon $’a kıyasla 102,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 49.242 mt ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 48.442 mt’a kıyasla 51.870 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 8.726 mt ile Güney Kore, 5.159 mt ile İsveç, 4.408 mt ile Meksika ve 3.641 mt ile Hollanda takip etti.