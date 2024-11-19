ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı Eylül’de aylık %1,3 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %1,3 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %27,6 artışla 120.131 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 123,8 milyon $’a ve 2023 yılının Eylül ayında kaydedilen 98,4 milyon $’a kıyasla 128,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 39.940 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 38.808 mt’a kıyasla 40.847 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 22.056 mt ile Tayvan, 12.663 mt ile Güney Kore, 8.955 mt ile Vietnam ve 6.930 mt ile Avustralya takip etti.