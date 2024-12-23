ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı Ekim’de aylık %0,1 azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %0,1 düşüş ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %22,5 artışla 120.075 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 128,7 milyon $’a ve 2023 yılının Ekim ayında kaydedilen 103,5 milyon $’a kıyasla 122,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 40.847 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 39.013 mt’a kıyasla 43.802 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 13.900 mt ile Avustralya, 12.0047 mt ile Belçika, 7.697 mt ile İsveç ve 7.006 mt ile Güney Kore takip etti.