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ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı Ekim ayında %6,9 arttı

Çarşamba, 06 Aralık 2023 09:15:52 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %6,9 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %27,9 düşüşle 93.077 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 98,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 163,1 milyon $’a kıyasla 103,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 38.808 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 44.707 mt’a kıyasla 39.014 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 11.968 mt ile Avustralya, 7.224 mt ile Meksika, 6.079 mt ile Almanya ve 5.544 mt ile Belçika takip etti.


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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