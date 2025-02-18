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ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı Aralık’ta aylık %10,2 artış kaydetti

Salı, 18 Şubat 2025 09:47:47 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %10,2 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %21,8 artışla 118.581 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 107,4 milyon $’a ve 2023 yılının Aralık ayında kaydedilen 100,6 milyon $’a kıyasla 115,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 34.891 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 38.886 mt’a kıyasla 40.885 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 11.887 mt ile Meksika, 10.085 mt ile Avustralya, 9.013 mt ile Tayvan ve 8.862 mt ile Vietnam takip etti.


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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