ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı Ağustos’ta aylık %18,1 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %18,1 düşüş ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %17,4 artışla 118.620 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 123,9 milyon $’a ve 2023 yılının Ağustos ayında kaydedilen 114,2 milyon $’a kıyasla 123,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 47.921 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 43.920 mt’a kıyasla 39.940 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 12.455 mt ile İsveç, 11.673 mt ile Avustralya, 9.056 mt ile Meksika ve 7.821 mt ile Güney Kore takip etti.