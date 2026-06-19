ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı 2026’nın Nisan ayında %54,5 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Nisan ayında ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı bir önceki aya kıyasla %54,5 artışla ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %20,2 düşüşle 84.577 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 51,63 milyon $’a ve 2025 yılının Nisan ayında kaydedilen 104,22 milyon $’a kıyasla 69,22 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 4.858 mt’a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 2.181 mt’a kıyasla 16.950 mt ile Vietnam oldu. Vietnam’ı, 14.717 mt ile Tayvan, 13.518 mt ile Avustralya, 13.353 mt ile Kanada ve 8.469 mt ile Güney Kore takip etti.