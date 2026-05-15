ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı 2026’nın Mart ayında %24,8 düşüş kaydetti

Cuma, 15 Mayıs 2026 14:12:23 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Mart ayında ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı bir önceki aya kıyasla %24,8 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %53,2 düşüşle 54.744 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 69,34 milyon $’a ve 2025 yılının Mart ayında kaydedilen 133,43 milyon $’a kıyasla 51,63 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Şubat ayında kaydedilen 14.707 mt’a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 35.869 mt’a kıyasla 17.805 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 8.008 mt ile Güney Kore, 4.858 mt ile Vietnam, 4.343 mt ile Meksika ve 4.210 mt ile Hollanda takip etti.


