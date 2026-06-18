ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı 2026’nın Nisan ayında %2,6 düşüş kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Nisan ayında ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı bir önceki aya kıyasla %2,6 düşüş ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %20,5 artışla 66.778 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 93,73 milyon $’a ve 2025 yılının Nisan ayında kaydedilen 73,97 milyon $’a kıyasla 84,09 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ihraç ettiği ülke, Mart ayında kaydedilen 55.340 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 40.234 mt’a kıyasla 53.431 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 13.072 mt ile Kanada takip etti. Nisan ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri soğuk rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.