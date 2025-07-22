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ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı 2025’in Mayıs ayında %15,3 azaldı

Salı, 22 Temmuz 2025 10:12:39 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %15,3 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %37,6 düşüşle 89.837 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 104,2 milyon $’a ve 2024 yılının Mayıs ayında kaydedilen 155,5 milyon $’a kıyasla 93,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 34.026 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 49.242 mt’a kıyasla 29.566 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 13.206 mt ile Türkiye, 7.148 mt ile İsveç, 6.828 mt ile İngiltere ve 6.155 mt ile Meksika takip etti.


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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