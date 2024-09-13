ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı Temmuz’da aylık %1,2 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %1,2 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %4,6 düşüşle 68.359 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 89,3 milyon $’a ve 2023 yılının Temmuz ayında kaydedilen 89,6 milyon $’a kıyasla 84,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ihraç ettiği ülke, Haziran ayında kaydedilen 54.523 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 55.471 mt’a kıyasla 53.484 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 13.920 mt ile Kanada takip etti. Temmuz ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri soğuk rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.