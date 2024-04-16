ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı Şubat ayında %0,2 düştü

Salı, 16 Nisan 2024 09:40:53 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %0,2 düşüş ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %37,2 artışla 59.897 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 77,9 milyon $’a ve 2023 yılının Şubat ayında kaydedilen 54,9 milyon $’a kıyasla 78,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ihraç ettiği ülke, Ocak ayında kaydedilen 39.884 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 28.708 mt’a kıyasla 42.144 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 17.071 mt ile Kanada takip etti. Şubat ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri soğuk rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.