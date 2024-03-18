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ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı Ocak ayında %25,3 arttı

Pazartesi, 18 Mart 2024 09:54:53 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %25,3 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %38,7 artışla 64.833 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 59,6 milyon $’a ve 2023 yılının Ocak ayında kaydedilen 56,6 milyon $’a kıyasla 77,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ihraç ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 35.665 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 28.971 mt’a kıyasla 39.883 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 19.119 mt ile Kanada takip etti. Ocak ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri soğuk rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Soğuk Rulo Sac ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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