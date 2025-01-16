 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı Kasım’da aylık %26,1 azaldı

Perşembe, 16 Ocak 2025 09:42:19 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %26,1 düşüş ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %14,7 artışla 68.578 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 103,2 milyon $’a ve 2023 yılının Kasım ayında kaydedilen 72,8 milyon $’a kıyasla 84,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ihraç ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 67.154 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 41.230 mt’a kıyasla 51.514 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 16.043 mt ile Kanada takip etti. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri soğuk rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Soğuk Rulo Sac ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 3. Hafta, 2025

16 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı soğuk rulo sac fiyatları yerel fiyatlara paralel yatay seyrediyor

16 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Kasım döneminde %18,5 düştü

14 Oca | Çelik Haberler

Polonyalı servis merkezi ArcelorMittal’in XCarb® çözümlerini kullanacak

14 Oca | Çelik Haberler

Brezilya’da ithal soğuk rulo sac fiyatları değişmedi

14 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan’da yerel soğuk rulo sac fiyatları artış eğilimli yatay seyretse de satışlar halen düşük

13 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de yerel yassı mamul fiyatları çoğunlukla yatay seyretse de artış bekleniyor

13 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 2. Hafta, 2025

09 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Hint çelik üreticileri Ocak ayı için yassı mamul baz fiyatlarını açıkladı

09 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı soğuk rulo sac fiyatları hafifçe gevşedi

08 Oca | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis