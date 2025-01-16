ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı Kasım’da aylık %26,1 azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %26,1 düşüş ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %14,7 artışla 68.578 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 103,2 milyon $’a ve 2023 yılının Kasım ayında kaydedilen 72,8 milyon $’a kıyasla 84,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ihraç ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 67.154 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 41.230 mt’a kıyasla 51.514 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 16.043 mt ile Kanada takip etti. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri soğuk rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.