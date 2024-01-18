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ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı Kasım ayında %6,3 düştü

Perşembe, 18 Ocak 2024 09:29:20 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %6,3 düşüş ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %57,7 artışla 58.498 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 77,3 milyon $’a ve 2022 yılının Kasım ayında kaydedilen 47 milyon $’a kıyasla 72,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ihraç ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 43.756 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 23.107 mt’a kıyasla 41.231 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 15.959 mt ile Kanada takip etti. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri soğuk rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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