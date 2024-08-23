ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı Haziran ayında aylık %4,3 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %4,3 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %2,5 artışla 69.211 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 87,6 milyon $’a ve 2023 yılının Haziran ayında kaydedilen 83 milyon $’a kıyasla 89,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ihraç ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 50.914 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 49.895 mt’a kıyasla 54.523 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 14.092 mt ile Kanada takip etti. Haziran ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri soğuk rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.