 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı Haziran ayında aylık %4,3 yükseldi

Cuma, 23 Ağustos 2024 10:12:29 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %4,3 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %2,5 artışla 69.211 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 87,6 milyon $’a ve 2023 yılının Haziran ayında kaydedilen 83 milyon $’a kıyasla 89,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ihraç ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 50.914 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 49.895 mt’a kıyasla 54.523 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 14.092 mt ile Kanada takip etti. Haziran ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri soğuk rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Soğuk Rulo Sac ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de temel nihai mamul stokları Ağustos ortasında %0,6 düştü

23 Ağu | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 34. Hafta, 2024

22 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan çıkışlı galvanizli sac fiyatları yatay, teklifler ile karşı teklifler arasındaki fark nedeniyle bağlantı ...

22 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Meksika’nın soğuk rulo sac tüketimi Haziran ayında %6,2 yükseldi

22 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye’de ithal ve yerel sıcak rulo sac fiyatları arasındaki fark daraldı

21 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan’da yerel soğuk rulo sac fiyatları stok alımlarının durmasıyla geriledi

19 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de yerel yassı mamul fiyatları cansız satışlar ve hurdadaki yatay hareket sebebiyle farklı seyirler izliyor

19 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan çıkışlı galvanizli sac fiyatları düşse de rekabetçi olmaktan uzak

16 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’da ithal soğuk rulo sac fiyatları düşüş kaydetti

15 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 33. Hafta, 2024

15 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis