ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı Eylül’de aylık %0,7 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %0,7 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %14,7 artışla 72.810 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 89,6 milyon $’a ve 2023 yılının Eylül ayında kaydedilen 78,8 milyon $’a kıyasla 86,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ihraç ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 57.370 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 47.081 mt’a kıyasla 58.159 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 14.220 mt ile Kanada takip etti. Eylül ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri soğuk rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.