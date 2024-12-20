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ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı Ekim’de aylık %15,7 yükseldi

Cuma, 20 Aralık 2024 09:22:42 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %15,7 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %27,7 artışla 86.420 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 86,4 milyon $’a ve 2023 yılının Ekim ayında kaydedilen 77,3 milyon $’a kıyasla 103,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ihraç ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 58.159 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 43.756 mt’a kıyasla 67.154 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 18.528 mt ile Kanada takip etti. Ekim ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri soğuk rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Soğuk Rulo Sac ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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