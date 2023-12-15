ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı Ekim ayında %0,5 yükseldi

Cuma, 15 Aralık 2023 09:35:04 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %0,5 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %27,7 artışla 62.434 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 78,8 milyon $’a ve 2022 yılının Ekim ayında kaydedilen 65,4 milyon $’a kıyasla 77,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ihraç ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 47.081 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 32.784 mt’a kıyasla 43.746 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 17.968 mt ile Kanada takip etti. Ekim ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri soğuk rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.