ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı Aralık ayında %18,1 düştü

Cuma, 16 Şubat 2024 08:49:54 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %18,1 düşüş ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %32,4 artışla 47.898 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 72,1 milyon $’a ve 2022 yılının Aralık ayında kaydedilen 49,5 milyon $’a kıyasla 59,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ihraç ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 41.231 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 23.617 mt’a kıyasla 35.665 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 10.978 mt ile Kanada takip etti. Aralık ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri soğuk rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.