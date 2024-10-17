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ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı Ağustos’ta aylık %5,48 yükseldi

Perşembe, 17 Ekim 2024 09:24:38 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %5,48 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %4,36 artışla 72.324 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 84,3 milyon $’a ve 2023 yılının Ağustos ayında kaydedilen 89,1 milyon $’a kıyasla 89,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ihraç ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 53.484 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 51.648 mt’a kıyasla 57.370 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 14.354 mt ile Kanada takip etti. Ağustos ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri soğuk rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Soğuk Rulo Sac ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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