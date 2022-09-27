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ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ithalatı Temmuz ayında %11,2 arttı

Salı, 27 Eylül 2022 09:44:27 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ithalatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %11,2 ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayına kıyasla %44,7 artışla 11.640 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 22,6 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 13,3 milyon $’a kıyasla 22,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ithal ettiği ülke, Haziran ayında kaydedilen 329 mt’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 1.229 mt’a kıyasla 2.188 mt ile İspanya oldu. İspanya’yı, 1.724 mt ile Çin ve 1.531 mt ile Almanya takip etti.


Etiketler: Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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