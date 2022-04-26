ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ithalatı Şubat ayında %41,6 düştü

Salı, 26 Nisan 2022 09:07:46 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ithalatı bu yılın Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla %41,6 ve geçtiğimiz yılın Şubat ayına kıyasla %6 düşüşle 8.902 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 24,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 13,4 milyon $’a kıyasla 16,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ithal ettiği ülke, Ocak ayında kaydedilen 2.931 mt’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 383 mt’a kıyasla 2.454 mt ile Çin oldu. Çin’i, 2.229 mt ile Kanada ve 1.528 mt ile Almanya takip etti.