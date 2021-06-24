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ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ithalatı Nisan ayında %17,8 düştü

Perşembe, 24 Haziran 2021 09:07:48 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ithalatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %17,8 düşüşle ve 2020 yılının Nisan ayına kıyasla %19,4 artışla 9.402 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 16,5 milyon $’a ve 2020 yılının Nisan ayında kaydedilen 10,4 milyon $’a kıyasla 14,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ithal ettiği ülke, Mart ayında kaydedilen 3.947 mt’a ve geçen yılın Nisan ayında kaydedilen 977 mt’a kıyasla 2.698 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 1.201 mt ile Almanya ve 1.133 mt ile İtalya takip etti. 


Etiketler: çelik üretimi  Kuzey Amerika  uzun ürünler  ith/ihr istatistikleri  ABD  |  benzer haberler »


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