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ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ithalatı Nisan ayında %11,8 arttı

Cuma, 24 Haziran 2022 09:02:41 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ithalatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %11,8 ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %11,9 artışla 10.527 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 18,7 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 14,1 milyon $’a kıyasla 19,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ithal ettiği ülke, Mart ayında kaydedilen 867 mt’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 1.133 mt’a kıyasla 2.224 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, 2.188 mt ile İspanya, 2.127 mt ile Çin ve 1.796 mt ile Almanya takip etti.


Etiketler: Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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