ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ithalatı Mart ayında %5,7 arttı

Çarşamba, 25 Mayıs 2022 09:05:54 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ithalatı bu yılın Mart ayında, Şubat ayına kıyasla %5,7 artışla ve geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla %17,7 düşüşle 9.412 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 16,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 16,5 milyon $’a kıyasla 18,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ithal ettiği ülke, Şubat ayında kaydedilen 2.229 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 3.947 mt’a kıyasla 2.249 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 1.758 mt ile Almanya takip etti.