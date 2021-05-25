ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ithalatı Mart ayında %20,8 arttı

Salı, 25 Mayıs 2021 10:22:49 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ithalatı bu yılın Mart ayında, Şubat ayına kıyasla %20,8 ve 2020 yılı Mart ayına kıyasla %1,8 artışla 11.440 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 13,4 milyon $’a ve 2020 yılı Mart ayında kaydedilen 15,2 milyon $’a kıyasla 16,5 milyon $ oldu.

Mart ayında ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ithal ettiği ülke, Şubat ayında kaydedilen 3.288 mt ve 2020 yılı Mart ayında kaydedilen 2.839 mt’a kıyasla 3.947 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 1.525 mt ile Almanya, 1.473 mt ile İtalya ve 1.217 mt ile İspanya takip etti.