ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ithalatı Haziran ayında %26,4 düştü

Salı, 24 Ağustos 2021 09:09:44 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ithalatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %26,4 düşüşle ve 2020 yılının Haziran ayına kıyasla %10,5 artışla 10.778 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 20,2 milyon $’a ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 12,1 milyon $’a kıyasla 16,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ithal ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 2.969 mt’a ve geçen yılın Haziran ayında kaydedilen 1.788 mt’a kıyasla 2.740 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 1.657 mt ile Almanya, 1.633 mt ile İspanya, 1.145 mt ile İtalya ve 1.056 mt ile Türkiye takip etti.