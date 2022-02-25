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ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ithalatı Aralık ayında %6,8 arttı

Cuma, 25 Şubat 2022 09:04:12 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ithalatı Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %6,8 artışla ve 2020 yılının Aralık ayına kıyasla %5,7 düşüşle 9.354 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 15,8 milyon $’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 13,2 milyon $’a kıyasla 15,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ithal ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 1.131 mt’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 455 mt’a kıyasla 2.359 mt ile Çin oldu. Çin’i, 1.742 mt ile Kanada ve 1.336 mt ile Almanya takip etti.


Etiketler: ABD  ith/ihr istatistikleri  uzun ürünler  çelik üretimi  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »

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