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ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ithalatı Ağustos ayında %8,8 arttı

Cuma, 23 Ekim 2020 09:55:06 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından İstatistik Kurumu verilerine dayanarak açıklanan verilere göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ithalatı Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %8,8 artış ve 2019 yılı Ağustos ayına kıyasla %51,6 düşüşle 7.665 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 9,1 milyon $ ve geçen yıl aynı ayda kaydedilen 21,5 milyon $’a kıyasla 10,4 milyon $ seviyesinde oldu.

Ağustos ayında ABD, en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ithalatını, Temmuz ayında kaydedilen 1.836 mt ve 2019 yılı Ağustos ayında kaydedilen 1.690 mt’a kıyasla 1.997 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı 1.499 mt ile İtalya ve 1.351 mt ile Almanya takip etti.


Etiketler: uzun ürünler  çelik üretimi  ABD  Kuzey Amerika  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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