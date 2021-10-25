ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ithalatı Ağustos ayında %51,3 arttı

Pazartesi, 25 Ekim 2021 09:05:52 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ithalatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %51,3 ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayına kıyasla %58,8 artışla 12.170 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 13,3 milyon $’a ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 10,4 milyon $’a kıyasla 18,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ithal ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 2.146 mt’a ve geçen yılın Ağustos ayında kaydedilen 1.997 mt’a kıyasla 2.412 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 1.934 mt ile İtalya, 1.668 mt ile İspanya, 1.582 mt ile Almanya ve 1.381 mt ile Çin takip etti.