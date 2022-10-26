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ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ithalatı Ağustos ayında %1,4 arttı

Çarşamba, 26 Ekim 2022 09:05:46 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ithalatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %1,4 artışla ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayına kıyasla %3 düşüşle 11.801 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 22,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 18,6 milyon $’a kıyasla 23,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ithal ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 2.215 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 1.934 mt’a kıyasla 3.450 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, 2.139 mt ile Çin, 1.941 mt ile Kanada, 1.799 mt ile Almanya ve 1.047 mt ile İspanya takip etti.


Etiketler: Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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