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ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Temmuz’da aylık %5,6 arttı

Pazartesi, 23 Eylül 2024 13:53:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Temmuz ayında ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı, aylık ve yıllık %5,6 artışla 12.197 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 28,1 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 25,8 milyon $’a kıyasla 27,02 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği ülke, Haziran ayında kaydedilen 6.462 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 5.748 mt’a kıyasla 6.058 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 5.171 mt ile Meksika takip etti. Temmuz ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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